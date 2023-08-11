Прогноз погоди на 12 серпня: чи потішить субота теплом

У Карпатах буде прохолодно.

У суботу, 12 серпня, у деяких регіонах України погода буде дощовою. Температура повітря не буде високою. Місцями повітря прогріється до +28°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на Лівобережжі, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях будуть дощі та місцями - грози. В окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. Вдень дощитиме на півночі України. На решті території країни - без опадів.

Вночі температура повітря в більшості регіонів України становитиме +11-16°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 19-24°. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +5-10°, а вдень - 14-19° тепла.

Вищою температура у нічну пору буде у південній частині, східних, а також більшості центральних областей - 15- 20°, а вдень повітря прогріється до +23-28°.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями. Місцями в регіоні прогнозують короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +11-16°, а вдень підніметься до +19-24°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень - +22-24°.

Нагадаємо, синоптики назвали області, яким 12 серпня не пощастить з погодою. У низці областей будуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами.

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