Прогноз погоди на 12 жовтня: в Україні дощитиме, місцями - з мокрим снігом

Прогноз погоди на 12 жовтня: в Україні дощитиме, місцями - з мокрим снігом

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У вівторок, 12 жовтня, в Україні стане прохолоднше та задощить.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У вівторок, 12 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. На заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях буде невеликий дощ. У Карпатах - з мокрим снігом. На решті території - без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +9-14 градусів. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть близько 14 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах повітря прогріється до +18 градусів. У Карпатах вночі прогнозують мороз - до -2 градуси, але вдень буде тепліше - +1-6 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 12 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +10-12 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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