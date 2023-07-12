Прогноз погоди на 13 липня: які області України накриють сильні дощі та град

В Україні в четвер, 13 червня, буде тепло. Місцями – до 35°. Втім, на частині країни будуть сильні грози та шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. На заході, у Вінницькій та Житомирській областях дощі з грозами, в окремих районах – град і шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті в четвер прогнозують значні дощі. На решті території України – без опадів.

Температура повітря вночі становитиме 12-17° тепла. Трохи теплішою ніч буде на півдні України – до 20° тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 26-31° вище нуля. На Одещині повітря прогріється до +35°. Трохи свіжіше буде в деяких західних і східних областях – 22-27° тепла.

Прогноз погоди на четвер, 13 червня / Карта / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області 13 липня буде мінлива хмарність. Опадів у регіоні не прогнозують.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +15-17°, а вдень підніметься до 30° тепла. В Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17° тепла, вдень – 26-31° вище нуля.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 липня. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

"13 липня в західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі", – йдеться у повідомленні.

Синоптики повідомляють про грози та шквали в низці областей країни

Погода в липні

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою в Україні буде погода в липні. Зазначається, що середня місячна температура повітря становитиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше – від 13-18° вище нуля.

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