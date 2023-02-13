Прогноз погоди на 13 лютого: в Україні потеплішає, місцями буде мокрий сніг

Буде хмарно з проясненнями.

У понеділок, 13 лютого, в Україні стане тепліше. Опади будуть несуттєві - місцями мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. В Україні без істотних опадів. Вдень у західних і східних областях буде невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних. ВтімЮ вдень на заході місцями пориви сгнуть 15-20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5° тепла. У східній частині країни та в Карпатах температура повітря буде від 3° морозу до 2° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північно-західного та західного вітру буде 7-12 м/с. В області вдень буде 0-5° морозу. У Києві температура вдень - 1-3°

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко наголошувала, що 13 лютого потеплішає до відлиги. Через вітер та вологість тепло не буде, зазначає Діденко.

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