Прогноз погоди на 13 серпня: в Україні буде тепло та майже без опадів

У неділю, 13 серпня, погода в Україні потішить теплом. Втім, подекуди не обійдеться без невеликого дощу.

Про це інформує Укргідрометцентр.

У неділю в Україні опадів не буде. Лише вночі місцями невеликий дощ прогнозують у Чернігівській і Сумській областях. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в більшості регіонів України становитиме +11-16°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22-27°. Лише на сході, півдні та Закарпатті повітря прогріється до +30°. В Карпатах вночі синоптики прогнозують +5-10°, вдень - 17-22° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці 13 серпня - мінлива хмарність. Опадів у неділю не буде. Швидкість західного вітру - 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +11-16°, вдень підніметься до +22-27°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень повітря прогріється до +25°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що Україну знову накриє спека. Так, в кінці наступного тижня варто очікувати +34 +37 градусів.

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