Прогноз погоди на 13 жовтня: майже вся Україна опиниться у полоні дощів, місцями туман і мороз

Прогноз погоди на 13 жовтня: майже вся Україна опиниться у полоні дощів, місцями туман і мороз

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У середу, 13 жовтня, в Україні стане прохолодно, регіони заполонять дощі.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Одеській та Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях будуть значні дощі. На заході, півночі, сході - без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Вітер 7-12 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +8-13 градусів. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть близько 12 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах повітря прогріється до +13-18 градусів. В Карпатах вдень прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 13 жовтня буде прохолодно і хмарно з проясненнями. Вдень передбачають дощ. Швидкість північного-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть близько десяти градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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