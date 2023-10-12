Прогноз погоди на 13 жовтня: низку регіонів України заполонять дощі

У п'ятницю, 13 жовтня, у низці областей України дощитиме. Втім, вдень температура повітря потішить теплом.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях помірний дощ. Вдень опади прогнозують у Карпатському регіоні, у центрі та на сході. Натомість на решті території України без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +8-13°. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях ніч буде холоднішою - лише 3-8° тепла. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +15-20°. Тим часом у Карпатах Карпатах обіцяють лише +10-15°.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

У п'ятницю,13 жовтня, на Київщині буде хмарно з проясненнями. вночі та вранці дощитиме. Втім, вдень без опадів

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +8-13°, в вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15-20°. У Києві вночі буде +11-13°, а вдень - 17-19° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня розповіла, коли до України повернеться тепло. За її словами, найближчим часом до країни зайде тепла повітряна маса із заходу Європи. Від 12 жовтня буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 градусів. Нічна температура вже буде близько +8…+10 градусів.

Читайте також: