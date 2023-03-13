Прогноз погоди на 14 березня: в Україні очікується різке потепління

В Україні завтра, 14 березня, очікується сильний вітер, але температура повітря прогріється до +15 +18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, Рівненщині, а ввечеріна півдні Криму пройде невеликий дощ. Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду" - написала вона.

Вдень передбачається +10+15 градусів, в західних областях +12+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7+10 градусів.

У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до +12, +13 градусів, але буде вітряно.

"У середу суттєво похолоднішає в західних областях, у четвер майже повсюди, найближчі субота-неділя знову повернуть до України весняне тепло", - додала Діденко.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

Весна близько: у київському ботсаду розцвіли перші азалії та камелії

Читайте також: