Прогноз погоди на 15 червня: дощі, грози та шквали не відступають з України

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У вівторок, 15 червня, дощі та грози не вщухають майже у всіх регіонах України.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень в Україні, крім заходу та півночі, будуть помірні короткочасні дощі. Місцями накриють грози та буде град. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Місцями - шквали до 24 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 22-27 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - до 27 градусів вище нуля. Трохи прохолодніше буде в західних регіонах: стовпчики на термометрах покажуть близько 23 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 14 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасний дощ. Швидкість північного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме 24-26 градусів тепла.

Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Метеозалежність: в Україні знову оголосили штормове попередження

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання