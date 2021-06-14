Прогноз погоди на 14 червня: Україна знову опинилася у полоні дощів та грозів

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У понеділок, 14 червня, дощі та грози заполонять Україну.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень в Україні будуть помірні короткочасні дощі, а місцями - з грозами. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. На півдні - шквали до 24 м/с. Вдень в Україні обіцяють в межах 17-22 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 14 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасний дощ і грозу. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме близько 20 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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