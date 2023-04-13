Прогноз погоди на 14 квітня: опадів стане менше, температура повітря - до +22°

У п'ятницю, 14 квітня, в частині України будуть дощі та туман. Вдень буде тепло. Місцями температура перетне позначку у 20 градусів теплпа.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. У східних областях, на Лівобережжі, Київщині, Закарпатті та в Карпатах - помірні дощі. На решті території без істотних опадів. У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вночі у більшості регіонів синоптики прогнозують 3-8° тепла, а вдень - 10-15° вище нуля. На півдні, заході повітря прогріється до 13-18°, а на Закарпатті - до +22°. У Карпатах вночі буде від +2° до -3°, а вдень - 9-14° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області та столиці 14 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, але вже вдень без істотних опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;

у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Прогноз погоди на тиждень

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що протягом 10-16 квітня в Україні буде нестійкий характер погоди. У першій половині тижня будуть дощі у більшості областей, але ближче до вихідних опадів стане значно менше. Температура повітря до п'ятниці буде теплою, але вже на вихідні відбудеться похолодання.

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