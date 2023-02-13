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Прогноз погоди на 14 лютого: в Україні буде сніг з дощем, температура - до 6° тепла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 14 лютого: в Україні буде сніг з дощем, температура - до 6° тепла

Фото: УНІАН

В Україні буде хмарно з проясненнями.

У вівторок, 14 лютого, вночі в Україні буде мороз, а вдень - відлига. Також в регінах будуть опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень - невеликий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, але вдень місцями пориви можуть досгати 15-20 м/с.

Вночі температура повітря буде від 2° тепла до 3° морозу. На сході та в Карпатах буде прохолодніше - 1-6° морозу. Вдень повітря прогрієтьс до +1-6°.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 

В області 14 лютого буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, а вдень - з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру буде 7-12 м/с, але вдень пориви - до 15-20 м/с.

В області вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень - 1-6° тепла.  У Києві вночі температура опуститься до 0+2°,  а вдень - 2-4° тепла.

Нагадаємо, протягом тижня, 13 -19 лютого, в Україні будуть температурні коливання та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Погоду формуватиме потужний та малорухомий антициклону, що панує над Південною та Центральною Європою.

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Дата публікації
Перегляди
642
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