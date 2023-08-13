Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прогноз погоди на 14 серпня: понеділок буде сухим та сонячним

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоди на 14 серпня: понеділок буде сухим та сонячним

Сонце на небі. / Фото: Pexels

Новий тиждень в Україні почнеться із сухої та сонячної погоди.

В Україні у понеділок, 14 серпня, очікується тепла та сонячна погода майже у всіх областях. Невеликі опади –  лише на північному заході. 

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 14 серпня у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме +27+33 градуси.

Погода у Києві

У столиці 14 серпня буде сонячно та спекотно. Повітря розігріється вже до +30 градусів.

Нагадаємо, 13 серпня погода в Україні потішить теплом. Втім, подекуди не обійдеться без невеликого дощу. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
153
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація