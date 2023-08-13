Прогноз погоди на 14 серпня: понеділок буде сухим та сонячним

Новий тиждень в Україні почнеться із сухої та сонячної погоди.

В Україні у понеділок, 14 серпня, очікується тепла та сонячна погода майже у всіх областях. Невеликі опади – лише на північному заході.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 14 серпня у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме +27+33 градуси.

Погода у Києві

У столиці 14 серпня буде сонячно та спекотно. Повітря розігріється вже до +30 градусів.

Нагадаємо, 13 серпня погода в Україні потішить теплом. Втім, подекуди не обійдеться без невеликого дощу.

Читайте також: