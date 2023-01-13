Прогноз погоди на 14 січня: в Україні знову потеплішає, місцями - дощ і сніг

Буде хмарно з проясненнями.

У суботу, 14 січня, в Україні стане тепліше. Опадів не буде. Лише в західних областях буде дощ, а в східних - місцями невеликий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах України буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південний. На сході та півдні - 5-10 м/с. У Карпатах вночі місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У більшості західних, центральних, південних областях, а такод Криму вночі та вранці туман. Видимість становитиме 200-500 м. У західних, північних регіонах, у Вінницькій та Черкаській областях на дорогах - ожеледиця.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 2-7° морозу. Вдень температура повітря буде від 1° морозу до 4° тепла. У західних областях та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 2-7° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південного вітру 5-10 м/с.

В області температура повітря вночі 2-7° морозу, а вдень - від -1° морозу до +4°. У Києві вночі 3-5° морозу, а вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 13-14 січня. На Маланки та Василя потепліє.

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