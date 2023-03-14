Прогноз погоди на 15 березня: місцями в Україні дощитиме, буде сильний вітер, температура - до +14°

У середу, 15 березня, в більшості облестей України будуть опади. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер. Вдень температура повітря буде плюсовою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В західних областях хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень - з мокрим снігом. На решті території буде мінлива хмарність та без опадів. Втім, у східних регіонах вдень місцями невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Але вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви будуть сягати 15-18 м/с.

Вночі у більшості областей температура буде від 3° тепла до 2° морозу, на заході - 2-7° тепла. Вдень синоптики прогнозують 9-14° тепла, а в західних областях - лише +4-9°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 15 березня буде мінлива хмарність, але без опадів. Швидкість південного вітру 7-12 м/с, вночі в області місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області буде від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 9-14° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла, а вдень піднімуться до +11-13°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на березень. Так, перший місяць весни буде теплим. Середня температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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