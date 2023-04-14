Прогноз погоди на 15 квітня: в регіонах не припиняються дощі, температура - до 19° тепла

У суботу, 15 квітня, місцями в Україні не припиняться опади. Втім, буде тепло. Протягом доби прогнозують від +3° до +19°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень на Правобережжі будуть помірні дощі. У північно-східних областях вночі - невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів.

Вночі у більшості регіонів синоптики прогнозують 3-8° тепла, а вдень - 8-13° вище нуля. На півдні місцями повітря прогріється до 14-19°,

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 15 квітня прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень дощитиме. швидкість південно-східного вітру - 7-12 м/с.

Вночі температура в Київській області буде 3-8° тепла, а вдень - 8-13°. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +5-7° тепла, вдень близько 10° тепла.

Погода в Карпатах

У Карпатах вночі та вдень синоптики прогнозують 2-7° тепла. Вдень у регіоні можливі дощі. Крім того, синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку на високогiр'ї Прикарпаття та Закеарпаття.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, в "Укргідрометцентрі" повідомляли про погоду на квітень. Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря буде від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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