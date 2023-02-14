Прогноз погоди на 15 лютого: в Україні буде від 2° морозу до 7° тепла, місцями - мокрий сніг

В Україні буде хмарно з проясненнями.

У середу, 15 лютого, в Україні буде відлига. На території країни без істотних опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. У Сумській, східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви будуть 15-20 м/с.

Температура повітря впродовж доби буде від 2° морозу до 3° тепла. Вдень на заході та на південному заході буде тепліше від +2° до +7°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 15 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, але на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру буде 7-12 м/с, але вдень пориви - до 15-20 м/с.

В області упродовж доби температура буде від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі - 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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