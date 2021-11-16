Прогноз погоди на 16 листопада: до України прийшло похолодання з туманами та морозом

Прогноз погоди на 16 листопада: до України прийшло похолодання з туманами та морозом

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У вівторок, 16 листопада, в Україні буде прохолодно та навіть морозно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер південно-східного напрямку, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. На Закарпатті буде найтепліше: повітря прогріється лише до +12 градусів. У східних областях стовпчики термометрів опустяться до +1-3 градусів. У західних регіонах - близько 6 градусів тепла. На півночі та в центрі - +3 градуси.

Укргідрометцентр

У Києві 16 листопада буде хмарно. В столиці - без опадів. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 1-3 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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