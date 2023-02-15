Прогноз погоди на 16 лютого в Україні: опадів не буде, температура вночі - до -11°, а вдень - до +6

В Україні буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 16 лютого, в Україні стане прохолодніше. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, місцями буде вітряно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. В регіонах - без істотних опадів. На сході та північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. У східних, північно-східних областях вночі температура опуститься до 6-11° морозу, а вдень - 0-5° морозу. Вдень в Україні буде 1-6° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 16 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

В області упродовж вночі температура буде 1-6° морозу, а вдень - 1-6° тепла. У Києві вночі - 1-° морозу, вдень 2-4° тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах подекуди буде ожеледиця. Вдень місцями пориви вітру сгатимуть 15-20 м/с. В регіоні вночі буде 6-11° морозу, вдень від 0 до -5°.

Також помірна сніголавинна небезпека утримується на високогір'ї Закарпатської області та у горах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що протягом тижня в Україні будуть температурними коливаннями та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Погоду формуватиме потужний та малорухомий антициклону, що панує над Південною та Центральною Європою.

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