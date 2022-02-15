Прогноз погоди на 16 лютого: в Україні потепліє до +9, але місцями - опади

Прогноз погоди на 16 лютого: в Україні потепліє до +9, але місцями - опади

В Україні буде хмарно.

У середу, 16 лютого, в Україні стане значно тепліше, місцями - опади у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків, в Україні буде хмарно. На території країни буде без істотних опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті - невеликий дощ з мокрим снігом. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу. Прохолодніше в нічну пору буде на північному сході: температура опуститься до 6-11 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів буде від 2 до 7 градусів тепла. Тепліше буде на півдні Одеської області та на заході: місцями до +9 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві в середу буде хмарно. У столиці - без істотних опадів. Швидкість південно вітру 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 градуси морозу. Вдень повітря прогріється 3-5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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