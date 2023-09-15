Прогноз погоди на 16 вересня: в Україні стане прохолодніше, місцями - туман

В суботу, 16 вересня, в більшості областей України не дощитиме. Втім, тепло потішить лише мешканців південних регіонів. Місцями в регіонах буде туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні у суботу буде мінлива хмарність. Дощі відступлять майже з усієї території України. Лише у південній та південно-східній частинах вночі будуть короткочасні дощі та грози. На заході та півночі - вночі та вранці місцями туман.

В Україні стане трохи прохолодніше. Вночі температура повітря становитиме +7-12°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +19-24°. Тепліше буде на півдні країни: вночі стовпчики термометрів покажуть +13-18°, вдень - +22-27°.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 16 вересня буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. В області місцями буде туман. Вітер північно-східний - 7-12 м/с.

В Київській області вночі температура буде +7-12°, вдень - 19-24° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +10-12° тепла, а вдень - 21-23° тепла.

Коли до України повернеться тепло

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли до України повернеться тепло. З її слів, наступний тиждень буде теплий та сухий. Втім, у середу (один день) будуть дощі та невелике похолодання на заході та півночі.

Читайте також: