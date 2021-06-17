Прогноз погоди на 17 червня: в Україні буде спекотно, але місцями - дощі та грози

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У четвер, 17 червня, в Україні буде тепло, місцями - дощі.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень в Україні дощитиме. У більшості центральних областей помірні дощі. На півдні та сході - значні дощі. Крім того, в центральних, південних і східних областях будуть грози. Місцями будуть шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 23-28 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - до 27 градусів вище нуля. Трохи прохолодніше - в південних регіонах: стовпчики на термометрах покажуть близько 25 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 17 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме 26-28 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Метеозалежність: в Україні знову оголосили штормове попередження

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання