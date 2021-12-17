Прогноз погоди на 17 грудня: Україну накриють дощі зі снігом

Синоптики прогнозують хмарність.

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні буде дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність. В країні очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у південно-східній частині помірні опади. На дорогах західної частини місцями ожеледиця, на сході країни подекуди ожеледь. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби 3-8° морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 17 грудня також ітиме невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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