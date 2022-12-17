Прогноз погоди на 17 грудня: в Україні будуть дощі зі снігом, вітер та ожеледиця

В суботу, 17 січня, в Україні дощитиме, а подекуди - з мокрим снігом. У Карпатах можливий значний сніг. Натомість у південній частині буде без істотних опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях України - ожеледь, налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вранці в Україні, крім заходу та південного сходу, буде туман. Видимість становитиме 200-500 м. У південно-східній частині країни вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень температура повітря у західних областях становитиме від 3° тепла до 2° морозу. На північі - 0-5° тепла. На решті території країни вдень прогнозують 6-11° тепла. Найтепліше буде в південних регіонах - місцями до 14° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області 17 грудня буде хмарно з проясненнями. Вранці - туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вдень - можливий помірний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві температура повітря становитиме вдень 1-3° тепла. На Київщині - від 0 до 5° тепла.

У зв’язку з відлигою та опадами на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими, а також багатим на опади.

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