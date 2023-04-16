Прогноз погоди на 17 квітня: подекуди зливи, температура – до 16° тепла

На заході будуть шквальні дощі.

У понеділок, 17 квітня, у західних та південних областях будуть опади, на решті території – сухо.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Мешканців Прикарпаття попередили про зливи з громовицею. Так, у Івано-Франківську очікується температура: від +10 до +13°C, вдень хмарно.

У Чернівецькій області вночі +9°…+7°C, вдень – хмарно, помірний дощ, температура: +10°…+12°C.

На сході та півдні – тепло та сонячно. Температура коливатиметься від +13 до +16 градусів.

У Запорізькій області температура вдень прогріється до +15 тепла.

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +10…+12

У Києві 17 квітня вдень +12…+14, без істотних опадів.

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