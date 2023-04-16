Прогноз погоди на 17 квітня: подекуди зливи, температура – до 16° тепла

На заході будуть шквальні дощі.
У понеділок, 17 квітня, у західних та південних областях будуть опади, на решті території – сухо.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Мешканців Прикарпаття попередили про зливи з громовицею. Так, у Івано-Франківську очікується температура: від +10 до +13°C, вдень хмарно.
У Чернівецькій області вночі +9°…+7°C, вдень – хмарно, помірний дощ, температура: +10°…+12°C.
На сході та півдні – тепло та сонячно. Температура коливатиметься від +13 до +16 градусів.
У Запорізькій області температура вдень прогріється до +15 тепла.
- Хмельницький – +12…+14
- Луцьк – +11…+13
- Рівне – +11…+13
- Житомир – +12…+14
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +10…+12
У Києві 17 квітня вдень +12…+14, без істотних опадів.
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