Прогноз погоди на 17 листопада: в Україні буде по-осінньому прохолодно, місцями - туман

Прогноз погоди на 17 листопада: в Україні буде по-осінньому прохолодно, місцями - туман

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У середу, 17 листопада, в Україні буде прохолодно та навіть морозно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер південного, в південній частині - північно-східного напрямку, 3-8 м/с,

В Україні температура повітря вдень становитиме 1-6 градусів тепла. На Закарпатті буде найтепліше: повітря прогріється до +10 градусів. У східних областях стовпчики термометрів опустяться до +3-5 градусів. У західних та північних регіонах - 4-9 градусів тепла. В центрі - близько +5 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 17 листопада буде хмарно. В столиці - без опадів. Вранці - туман. Швидкість південно вітру 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 2-4 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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