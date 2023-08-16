Прогноз погоди на 17 серпня: в Україні тримається сильна спекотно, але місцями - дощ

В регіонах буде сонячно.

У четвер, 17 серпня, на більшості території України буде спека - до +32°. Втім, короткочасні опади накриють західні регіони.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні у четвер буде невелика хмарність. Вночі дощитиме у Карпатському регіоні. Вдень короткочасні дощі,а місцями ще й грози, прогнозують у більшості західних областей. На решті території буде без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +15-20°. Трохи тепліше буде - на півдні - 23°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 27-32° тепла.

Погода в Києві

У Київській області 17 серпня буде невелика хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер північно-східний - 5-10 м/с.

Температура в області вночі становитиме +15-20°, вдень повітря прогріється до до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +17-19° тепла, вдень - близько 30°.

Спека в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що Україну знову накриє спека. За її прогнозом, від цього тижня до України повернеться спека. Ближче до вихідних варто очікувати +34 +37°.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спека накрила Україну! Тримайтесь до кінця тижня!

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