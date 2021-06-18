Прогноз погоди на 18 червня: до України йде літня спека, але місцями - грози

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У п'ятницю, 18 червня, в Україні буде тепло, місцями - дощі.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень на півдні та сході дощі, грози. Місцями будуть град і шквали 15-20 м/с. На решті території України опадів не передбачають. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 24-29 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 18 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме 27-29 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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