Прогноз погоди на 18 лютого: в Україні будуть снігопади та рвучкий вітер, температура - до +9°

У суботу, 18 лютого в Україні погіршиться погода. Попри плюсову температуру, очікуються мокрий сніг, дощі, ожеледиця та поривчастий вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях та на Закарпатті буде дощ. У північно-східних областях чекають на значний сніг. На решті території країни - мокрий сніг та дощ. В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, але пориви будуть вітру 17-22 м/с. На заході - місцями 25 м/с.

У більшості областей температура повітря вночі – від 3° морозу до 3° тепла, а вдень - 3-9° тепла. У західних регіонах та на Закарпатті вночі буде 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла. У східних областях та на Сумщині вночі -7-12°, а вдень близько 0°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 18 лютого буде хмарно. Вночі помірний мокрий сніг, а вдень - невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний 7-12 м/с. Але пориви будуть сягати 17-22 м/с.

В області вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 4-9° тепла. У Києві вночі буде близько 0°, а вдень 6° до 8° тепла.

Погода в Карпатах

У суботу в Карпатах очікується значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень близько 0°. На високогір'ї Карпат буде сильний вітер: пориви сягатимуть до 40 м/с.

На високогір'ї Закарпаття та Прикарпаття буде значна сніголавинна небезпека. Помірна сніголавинна небезпека утримується у горах Львівської та Чернівецької областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

Читайте також:

Харківський бабак Тимко Третій прогнозує весну