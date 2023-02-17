Прогноз погоди на 18 лютого: в Україні будуть снігопади та рвучкий вітер, температура - до +9°

У горах буде сніголавинна небезпека.
У суботу, 18 лютого в Україні погіршиться погода. Попри плюсову температуру, очікуються мокрий сніг, дощі, ожеледиця та поривчастий вітер.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях та на Закарпатті буде дощ. У північно-східних областях чекають на значний сніг. На решті території країни - мокрий сніг та дощ. В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, але пориви будуть вітру 17-22 м/с. На заході - місцями 25 м/с.
У більшості областей температура повітря вночі – від 3° морозу до 3° тепла, а вдень - 3-9° тепла. У західних регіонах та на Закарпатті вночі буде 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла. У східних областях та на Сумщині вночі -7-12°, а вдень близько 0°.
Прогноз погоди на Київщині
В області 18 лютого буде хмарно. Вночі помірний мокрий сніг, а вдень - невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний 7-12 м/с. Але пориви будуть сягати 17-22 м/с.
В області вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 4-9° тепла. У Києві вночі буде близько 0°, а вдень 6° до 8° тепла.
Погода в Карпатах
У суботу в Карпатах очікується значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень близько 0°. На високогір'ї Карпат буде сильний вітер: пориви сягатимуть до 40 м/с.
На високогір'ї Закарпаття та Прикарпаття буде значна сніголавинна небезпека. Помірна сніголавинна небезпека утримується у горах Львівської та Чернівецької областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бабак Тимко, якого 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.
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