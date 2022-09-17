Прогноз погоди на 18 вересня: Україну накриють дощі, а місцями буде мокрий сніг

У неділю, 17 вересня, в Україні погіршиться погода.

Регіони України накриють грозові дощі. Крім того, на заході очікується мокрий сніг. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних, північних та центральних областях рясні дощі, кількість опадів 20-30 мм. У Карпатах прогнозують сильний дощ з мокрим снігом. Крім того, на високогір'ї можливе утворення снігового покриву.

У північних та центральних областях синоптики прогнозують вдень 13-18 градусів тепла. На заході країни повітря прогріється до +12 градусів. У східних та південних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть +22-28 градусів

Нічна температура не опускатиметься ниже +7 градусів - на заході, на півночі і в центрі - ниже +8 градусів, на сході та півдні - нижче 15 градусів тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 17 вересня дощитиме. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів. Вночі - 9-11 градусів тепла.

Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалася на два тижні раніше за кліматичну норму.

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