Прогноз погоди на 18 жовтня: місцями в Україні дощитиме, температура до +13

Прогноз погоди на 18 жовтня: місцями в Україні дощитиме, температура до +13

Синоптики прогнозують хмарність.

У понеділок, 18 жовтня, в Україні стане прохолодно, деякі регіони заполонять дощі.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опади очікують у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській і Київській областях. Швидкість вітру 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +8-13 градусів. На заході - від +7 до +11 градусів. У північних областях стовпчики термометрів покажуть близько 11 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах повітря прогріється до +10-14 градусів. В Карпатах вночі температура повітря - 0-3 градуси морозу, а вдень підніметься до +9.

Укргідрометцентр

У Києві 18 жовтня буде прохолодно і хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Швидкість вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть близько 12 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

Метеозалежність: у більшості областей на початку тижня переважатиме +10 градусів

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