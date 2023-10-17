Прогноз погоди на 18 жовтня: в Україні похолодає, будуть заморозки

В Україні у середу, 18 жовтня, буде прохолодно. Найближчої ночі у низці областей будуть морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. На заході країни вночі та вранці - місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8-13°. У південній частині країни вночі температура буде 5-10° тепла, а вдень 11-16°. В Карпатах буде прохолодно: вночі 0-5° морозу, а вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, в вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8-13°. У Києві вночі буде +1-3°, а вдень - 10-12° тепла.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко вразила прогнозом до кінця тижня. Так, вже 21 жовтня в деяких областях ймовірний мокрий сніг.

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