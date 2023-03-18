Прогноз погоди на 19 березня: в Україні потеплішає, температура повітря - до +15°

У неділю, 19 березня, в Україні місця будуть опади та туман. Вдень - тепло. Хоча вночі досі тримається морозна погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. На сході України місцями невеликий дощ. Але на більшості території країни - без опадів. На заході вночі та вранці буде туман. Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря - від 2° тепла до 3° морозу. Втім, в Сумській та Чернігівській областях буде прохолодніше - до -6°. Натомість на півдні країни нічна температура буде 2-7° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 6-11° тепла, а на заході країни повітря прогріється до +15°. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі прогнозують -2-8°, а вдень +1-6°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині 19 березня бде марно з проясненнями. Втім, без опадів. Швидкість східного вітру 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря буде 2° тепла до 3° морозу, а вдень 6-11° тепла. У Києві вночі прогнозують 1-3° морозу, а вдень 8-10° тепла.

Нагадаємо, весна 2023 року запам'ятається кардинальними змінами, зумовленими потужними планетарними впливами. Насамперед, астрологічні події березня стануть основними, визначать тло на весь весняний сезон.

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