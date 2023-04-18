Прогноз погоди на 19 квітня: в Україні будуть дощі, місцями - грози, температура - до +19°

У середу, 19 квітня, в Україні дощитиме. Місцями - грози. Втім, температура повітря буде по-весняному теплою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на заході та півдні синоптики прогнозують невеликі дощі, а в Карпатах - з мокрим снігом. Вдень в Україні, крім північної частини, місцями короткочасні дощі, а на півдні - з грозами.

Вночі температура повітря на території України буде від +5° до +10°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12-17° тепла. У Карпатах протягом доби синоптики обіцяють +2-7°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У середу, 19 квітня, в Київській області буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість східного вітру - 7-12 м/с.

В області вночі температура повітря буде 5-10° тепла, а вдень підніметься до +12-17°. У Києві показники будуть меншими: вночі +7-9°, а вдень - +13-15°.

Погода в Карпатах

Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеки на високогiр’ї східної частини Закарпатської області. Помірна - на високогір'ї Прикарпаття, західної та центральної частини Закарпаття.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 17-23 квітня

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом цього тижня в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки. Саме тому до регіонів будуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону. Дощова погода відновиться у більшості областей, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

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