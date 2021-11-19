Прогноз погоди на 19 листопада: в Україні потеплішає, буде дощ, місцями - зі сніг

Прогноз погоди на 19 листопада: в Україні потеплішає, буде дощ, місцями - зі сніг

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У п'ятницю, 19 листопада, в Україні буде прохолодно та навіть морозно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На заході - помірний дощ. В Карпатах - дощ зі снігом. На решті території вночі, крім півдня та сходу, місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень помірний дощ. Вітер в Україні південно-західний, західний, 7-12 м/с. На заході пориви сягатимуть15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме 3-8 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів опустяться до 0-5 градусів. На півдні - близько +7 градусів. У західних та північних регіонах - 5-10 градусів тепла. В центрі - 4-9 градуси тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 19 листопада буде хмарно. В столиці - невеликий дощ, місцями - зі снігом. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 5-7 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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