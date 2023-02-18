Прогноз погоди на 19 лютого: в Україні будуть дощі з мокрим снігом та сильні пориви вітру

У Карпатах буде значний сніг та сильний вітер.

У неділю,19 лютого, в Україні хмарно з проясненнями. В регіонах будуть опади дощ, а місцями - з мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У південній частині, західних та Вінницькій областях помірний дощ, а вночі з мокрим снігом. На Закарпатті - значний дощ. На решті території місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повiтря вночі від 3° тепла до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрiв покажуть 3-8° тепла. У південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень повітря прогріється до +7-12°.

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 19 лютого буде марно з проясненнями. Місцями невеликій дощ, а вночі - з мокрим снігом. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с, а місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

В області вночі температура повітря буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 3-8° тепла; У Києві вночі синоптики прогнозують до +2° тепла, а вдень 4-6° тепла.

Погода в Карпатах

19 лютого в Карпатах буде значний сніг. Температура вночі до 2° морозу, а вдень - 3-8° тепла У регіоні пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с . Йдеться про I рівень небезпечності.

Значна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Помірна сніголавинна небезпека - у горах Львівської та Чернівецької областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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