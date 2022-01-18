Прогноз погоди на 19 січня: в Україні місцями сніжитиме, мороз до -14 градусів

Прогноз погоди на 19 січня: в Україні місцями сніжитиме, мороз до -14 градусів

Синоптики повідомляють про хмарність з проясненнями.

У середу, 19 січня, в Україні буде прохолодно, але майже не сніжно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють про хмарність з проясненнями. На переважній частині території країни опадів не буде. Лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до 5-10 градусів морозу. Вдень стовпчики термометів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде в Карпатах та на північному сході країни: вночі 9-14 градусів морозу, а вдень -4-9 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 19 січня буде хмарно з проясненнями. У середц опдів не буде На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 4-8 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра - від 0 до 2 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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