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Прогноз погоди на 19 вересня: з України відступають дощі, але потепління не буде

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Прогноз погоди на 19 вересня: з України відступають дощі, але потепління не буде

Фото: Pexels

У понеділок, 19 вересня, в Україні буде прохолодніше, але дощів поменшає.

Більшість регіонів України покине дощова погода. Опади накриють лише захід та місцями північ країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

 У західних областях будуть дощі. Опади також не оминуть Чернігівську та Сумську області. На решті території буде суха погода. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

У північних та західних областях синоптики прогнозують вдень 11-15 градусів тепла. У центрі країни повітря прогріється до +17 градусів. У східних та південних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 22 градусів.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

У Києві 19 вересня опадів не прогнозують. Швидкість вітру до 12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть до 13-15  градусів тепла.

Як раніше повідомлялося, до кінця вересня суттєвого потепління не буде. Бабине літо прийде до України на початку жовтня. Ще одне бабине літо можливе в перших числах листопада.

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