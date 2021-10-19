Прогноз погоди на 19 жовтня: в Україні буде прохолодно, місцями - дощ

Синоптики прогнозують хмарність.

У вівторок, 19 жовтня, в деяких українських регіонах дощитиме.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Вдень у східній частині місцями буде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +8-13 градусів. На заході - до +11 градусів. У північних областях стовпчики термометрів покажуть близько 10 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах повітря прогріється до +10-14 градусів. В Карпатах вночі - нуль градусів, а вдень підніметься до +4-9 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 19 жовтня буде прохолодно і хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають вдень. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть близько 9-11 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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