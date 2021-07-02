Прогноз погоди на 2 липня: в Україні буде спекотно, але литимуть дощі з грозами

Прогноз погоди на 2 липня: в Україні буде спекотно, але литимуть дощі з грозами

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У п'ятницю, 2 липня, в Україні будуть дощі та грози, але спекотно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями буде короткочасний дощ, а місцями - з градом і шквалами 15-20 м/с. У західних областях - значні дощі. Омине дощова погода лише південний схід країни. Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 27-32 градуситепла. Трохи прохолодніше буде на заході та у більшості північних областей - 23-28 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 2 липня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасні дощі. Швидкість південно-західного вітру - до 15-20 м/с. Температура становитиме 26-28 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у липні буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.

Погода в Україні: короткочасні, але потужні зливи з грозами прокотилися центром та заходом країни

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