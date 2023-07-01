Прогноз погоди на 2 липня в Україні: які регіони накриють грози

В областях буде мінлива хмарність.

У неділю, 2 липня, у багатьох областях України погода буде з дощами та грозами. Втім, буде тепло та навіть спекотно.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

В областях буде мінлива хмарність. Вночі у північно-західних, а вдень на заході та півночі, а також місцями Вінницькій та Харківській областях - короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не буде. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +14-19°. У південній частині країни ніч буде тепліша - до +22°. Вдень повітря прогріється до +25-30°. У західних областях та на Житомирщині стовпчики термометрів покажуть +22-27°.

Прогноз погоди у Києві

На Київщині 2 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень буде короткочасний дощ та гроза. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +14-19°, а вдень підніметься до +25-30°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла, а вдень - 27-29° вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 2 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.

"Вдень 2 липня у західних, північних та Вінницькій областях грози", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на 2 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.

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