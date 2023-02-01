Прогноз погоди на 2 лютого: до України повертається зима зі снігом та ожеледицею

В регіонах буде хмарно.

У четвер, 2 лютого, майже в усіх областях України варто чекати на опади. В Карпатах буде хуртовина. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Втім, на заході місцями будуть пориви - 15-20 м/с.

У західних областях - помірний мокрий сніг і дощ. На решті території України буде невеликий сніг, а вдень з дощем. Без істотних опадів буде лише в південних областях.

Температура повітря вночі буде 0-5° морозу. Вдень стовпчики терометрів показуватимуть від 2° морозу до 3° тепла. У південній частині буде тепліше - до +2-7°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 2 лютого буде хмарно. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах області місцями буде ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 7-10 м/с.

В області вночі температура становитиме 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень буде +1-3°.

Погода в Карпатах

У четвер в Карпатах буде помірний сніг, а місцями навіть хуртовина. Температура вночі буде 4-9° морозу. Вдень стовпчики термометів будуть із позначками 1-6° морозу.

Нагадаємо, в січні на 115 метеостанціях України синоптики зафіксували температурні рекорди. Це були найвищі показники за всю історію інструментальних спостережень.

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