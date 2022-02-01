Прогноз погоди на 2 лютого: в Україні буде невеликий сніг, температура до -12 градусів

Прогноз погоди на 2 лютого: в Україні буде невеликий сніг, температура до -12 градусів

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями.

У середу, 2 лютого, в Україні буде прохолодно, місцями - сніжитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. В Україні буде невеликий сніг та мокрий сніг, а вдень на сході та півдні - з дощем. У Карпатському регіоні та на сході країни - помірні опади. Лише у більшості північних та центральних областей без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с На заході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с

Вночі температура повітря опуститься до 4-9 градусів морозу. Вдень температура повітря буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На сході, півдні та Дніпропетровській області вночі 0-5 градусів морозу, а вдень 1-5 тепла. У Карпатах вночі 7-12 морозу, вдень температура становитиме - 5-9 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 2 лютого буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 5-7 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра 0-2 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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