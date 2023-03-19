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Прогноз погоди на 20 березня: до України йде потепління, температура - до +16°

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 20 березня: до України йде потепління, температура - до +16°

Фото: Pexels

В областях утримується мороз.

У понеділок, 20 березня, в Україні без опадів. Місця будуть опади та туман. Вдень пронозують тепло. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно, але без опадів. Лише у східних областях вночі місцями прогнозують невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вночі температура повітря від 3° тепла до 2° морозу. На півдні та сході країни буде тепліе - 1-6° тепла. Вдень повітря прогріється до +8-13°. На крайньому півдні та Прикарпатті пронють до +16°.

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині 20 березня буде хмарно, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В області вночі температура повітря буде 3° тепла до 2° морозу, а вдень 8-13° тепла. У Києві вночі прогнозують близько 0°, а вдень 10-12° тепла.

Нагадаємо, в Україні протягом останніх днів дуже стрімко змінюється погода. Тенденція наближається до того, що скоро буде переважати плюсова температура. Втім, зараз вночі стабільно невеликий мінус практично по всій території країни.

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Дата публікації
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