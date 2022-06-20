Прогноз погоди на 20 червня: в Україні буде спекотно, температура - до +33 градусів

Прогноз погоди на 20 червня: в Україні буде спекотно, температура - до +33 градусів

У понедлок, 20 червня, в Україні буде буде сухо та спекотно.

Синоптики прогнозують, що денна температура в Україні підніметься вище за 30 градусів. На території країни буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В західних облатях України вдень температура повітря буде 31-33 градус. Опадів не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

У південних регіонах вдень буде до +32 градусів. Без опадів. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с.

У центрі денна температура становитиме 31-33 градус тепла. Також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

У північних та східних областях вдень температура повітря прогріється до +31-33 градуси. Синоптики обіцяють суху погоду. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 20 червня вдень стовпчики термометрів покажуть близько 33 градусів тепла. В столиці - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Читайте також: