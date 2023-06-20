Прогноз погоди на 20 червня: які регіони України заполонять сильні дощі та грози

У вівторок, 20 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Будуть грози. Втім, місцями температура повітря підніметься до +30°.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

В регіонах буде мінлива хмарність. В Україні дощитиме. Вночі у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях, а вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях будуть короткочасні дощі та грози. На решті території - без опадів. В Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вночі в Україні температура повітря буде 12-17° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23-28°. Трохи вищою буде температура повітря в центральних областях - до +30°. Тим часом у Карпатах вночі температура становитиме + 6-11°, а вдень +16-22°.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 20 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

На Київщині 20 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень буде короткочасний дощ і гроза. Оголошено І рівень небезпечності.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +13-18°. Вдень температура повітря підніметься до 23-28° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - 26-28° тепла.

Коли буде потепління

Синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вже цього тижня, 19-25 червня, в Україні встановилося справжнє літнє тепло. Тиждень буде набагато теплішим, ніж попередній. Температура повітря підвищиться по всій території країни.

"Надійшли більш теплі повітряні маси. Тепер температурний режим у денні години переважатиме в більшості областей в межах +25…+30 градусів у найближчі кілька днів", - розповіла синоптикиня.

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