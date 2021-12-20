Прогноз погоди на 20 грудня: Україну буде засипати снігом, місцями - ожеледиця

Синоптики прогнозують хмарність.

У понеділо, 20 грудня, в Україні місцями сніжитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність. В Україні місцями буде невеликий сніг. Вночі у південній та східній частинах помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний.

Температура вночі 0-5 градусів морозу. Вдень близько нуля. В Карпатах вночі та вдень від 3 до 8 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 20 грудня також ітиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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