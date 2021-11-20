Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні буде дощ та рвучкий вітер

Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні буде дощ та рвучкий вітер

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У суботу, 20 листопада, в Україні буде прохолодно, а також дощитиме.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вдень на сході, півдні на в центрі - невеликий дощ. Вітер в Україні переважно західний, 7-12 м/с. Вдень у більшості областей пориви сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме 7-12 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів покажуть +6-8 градусів. На півдні - буде найтепліше - +11-13 градусів. У західних, центральних та північних регіонах - близько 9 градусів тепла У Карпатах не тільки можливий дощ зі снігом, а й буде прохолодно: вдень 0-5 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 20 листопада буде хмарно. В столиці вдень опадів не передбачають. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Пориви сягатимуть - 15-20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть блзько 10 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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