Прогноз погоди на 20 серпня: які регіони України накриє 30-градусна спека (мапа)

В Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду очікувати в неділю.

Погода в Україні 20 серпня очікується спекотна, 30° і вище, в деяких областях можливі грозові дощі.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у неділю в Україні невелика хмарність, без опадів, лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, в Карпатах 24-29°.

Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 20 серпня невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 17-22°, вдень 30-35°; у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, скільки протримається спека та якою буде погода на День Незалежності.

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