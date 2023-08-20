Прогноз погоди на 20 серпня: які регіони України накриє 30-градусна спека (мапа)

В Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду очікувати в неділю.
Погода в Україні 20 серпня очікується спекотна, 30° і вище, в деяких областях можливі грозові дощі.
Як повідомляє Український гідрометцентр, у неділю в Україні невелика хмарність, без опадів, лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, в Карпатах 24-29°.
Погода в Києві
На Київщині 20 серпня невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 17-22°, вдень 30-35°; у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, скільки протримається спека та якою буде погода на День Незалежності.
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