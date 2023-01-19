Прогноз погоди на 20 січня: у західних областях буде дощ і мокрий сніг, у південних - до 15° тепла

У п'ятницю, 20 січня, в Україні місцями будуть опади, а на дорогах ожеледиця. Крім того, у багатьох областях будуть сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях вночі невеликий, а вдень помірний дощ та мокрий сніг. Зокрема, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях попереджають про І рівень небезпечності. На дорогах ожеледиця. У Карпатському регіоні - значні опади. На решті території країни хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, а лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, у західних областях північний - 7-12 м/с. В Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

На заході температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу. На Закарпатті буде тепліше -з 1-6° тепла. На решті території країни температура вночі буде +1-6°, а вдень +5-10°. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть +10-15°. На сході країни вночі близько 0°, а вдень 2-7° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°. У Києві - вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін дав прогноз на січень 2023 року. Так, дуже велика ймовірність, що половина січня по всій країні буде аномально теплою та більш характерною на початок квітня, аніж на січень.

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